Психолог Костеренко объяснил, почему «волна удачи» приходит к тем, кто радуется мелочам

Радоваться мелочам и смотреть на жизнь с оптимизмом — ключ к тому, чтобы поймать так называемую волну удачи. Об этом «Абзацу» рассказал психолог Сергей Костеренко. По его словам, то, насколько человеку везёт, напрямую связано с его внутренними установками и тем, как он вообще видит мир.

Костеренко подчёркивает: удача — штука глубоко личная. На неё влияют убеждения, характер и накопленный опыт. Чем позитивнее человек настроен, тем чаще он замечает шансы, которые другим кажутся пустяками, и тем сильнее, по сути, притягивает к себе фортуну.

В качестве иллюстрации психолог приводит классический пример со стаканом, который может быть наполовину полон или наполовину пуст. Физически это один и тот же объект, но люди считывают его по-разному. Кто-то видит в нём ресурс, кто-то — недостаток. Именно так мы и оцениваем происходящее: кто-то называет это везением, а кто-то — неудачей. И это, подчеркивает эксперт, крайне субъективно.

Он напоминает простое правило: что излучаешь, то и получаешь. Если человек сознательно настраивается на волну позитива и решает, что всё происходит ему во благо, он начинает притягивать в свою жизнь больше хорошего. По словам Костеренко, так называемая волна удачи чаще накрывает тех, кто умеет искренне радоваться мелочам, замечать маленькие победы и быть благодарным за то, что уже есть. Это очень полезное качество.

Важно осознанно выбирать позитивные установки и тренировать в себе благодарность за любые возможности. Именно такой подход помогает человеку притягивать благополучие и создавать вокруг себя более «удачливую» реальность.

Говоря о том, как привлечь волну удачи, Костеренко советует научиться видеть её даже тогда, когда внешне ничего не меняется. Он приводит восточную мудрость: «Дорога возникает под ногами идущего». Всё начинается с первого шага — с изменения отношения к тому, что уже есть. Начать стоит с простого: замечать хорошее, ценить это и благодарить, а не зацикливаться на недостатках.

Туда, куда направлено внимание, туда же идут энергия и рост. Если человек постоянно фокусируется только на негативе, то и результат в его жизни будет соответствующим. А вот умение удерживать взгляд на позитивных аспектах, даже если они небольшие, со временем выстраивает ту самую волну удачи, о которой многие говорят как о мистике, а на деле она часто оказывается вопросом внутреннего фокуса.