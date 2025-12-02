Взрывы и огромный пожар: «Герани» атаковали Болград под Одессой

Российские войска атаковали город Болград в Одесской области беспилотниками «Герань», пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
По предварительным данным, в населенном пункте услышали взрывы, там начался огромный пожар.
Как уточнил блогер Анатолий Шарий, в городе начались перебои с электричеством.
Минобороны России пока не комментировало эту информацию.
Болград еще ни разу не попадал в военные сводки, отметили военкоры. Это административный центр, который находится в пяти километрах от границы с Молдавией. В 1820-х город стали заселять задунайские болгары, бежавшие от турецкого гнета.