Взрывы и огромный пожар: «Герани» атаковали Болград под Одессой

Российские войска атаковали город Болград в Одесской области беспилотниками «Герань», пишет телеграм-канал « Военкоры Русской весны ».

По предварительным данным, в населенном пункте услышали взрывы, там начался огромный пожар.

«Около двадцати дронов атаковали Одесскую область», — говорится в публикации. Реклама

Как уточнил блогер Анатолий Шарий, в городе начались перебои с электричеством.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Болград еще ни разу не попадал в военные сводки, отметили военкоры. Это административный центр, который находится в пяти километрах от границы с Молдавией. В 1820-х город стали заселять задунайские болгары, бежавшие от турецкого гнета.