Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Никита Рязанцев
Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО отказ Запада от спонсирования Владимира Зеленского, пишет «КП» со ссылкой на записки киевлянки, переехавшей в Россию.

Местные жители рассказали, что в украинских СМИ и соцсетях пытаются обелить Зеленского, который якобы ничего не знал о коррупционных схемах в своем окружении.

«Просто не давайте Зеленскому бабки, и война закончится очень быстро. Это единственный мирный план, который состоит всего лишь из одного пункта», — предложил киевлянин.

Жители Украины считают, что в конце концов Зеленский и его соратники могут сесть в самолет и улететь туда, откуда их не выдадут.

Как отметила собеседница автора публикации, до большинства в Киеве дошло, что мир можно было подписать на вполне приемлемых условиях еще в 2022 году. В то же время упоротых патриотов, которые ждут нереальной победы Украины, еще много.

В публикации указано, что среди киевлян воцарилась апатия к происходящему.

