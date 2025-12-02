Коц рассказал, как взятие Волчанска повлияет на судьбу белгородцев

После взятия Волчанска в Харьковской области ВСУ станет сложнее атаковать белгородцев, Александр Коц в телеграм-канале .

По его мнению, контроль российской армии над этим городом станет началом для создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями.

«Противнику будет гораздо сложнее обстреливать Белгородчину артиллерией и терроризировать дронами. Но, чтобы надежно обезопасить нашу территорию, фронт надо двигать южнее», — пояснил Коц.

Журналист добавил, что из Волчанска также можно наступать на Харьков, откуда ВСУ нередко открывают огонь по Белгородской области.

Коц пояснил, что российская армия вряд ли будет брать областной центр, но попытается подойти настолько близко, чтобы наносить удары по размещенным в городе арсеналам, стоянкам техники и дальнобойному оружию, включая РСЗО HIMARS, а также пунктам временной дислокации противника.