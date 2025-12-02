Рязанцы пожаловались на курьеров, «укатавших в пашню» газон в центре города

Жители Рязани недовольны курьерами-доставщиками и просят администрацию города принять меры. Пост-жалобу опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

«Администрация, примите меры к курьерам, в частности «Яндекс лавки» на Полевой. Укатали на Лыбедском всё в пашню. Газон, который укладывали у стадиона, превратился в жижу», — пишет автор сообщения.

По словам рязанца, у жильцов домов намечается конфликт с организацией, на замечания курьеры не реагируют. Рязанец считает, что курьеры могут ездить по асфальту, но предпочитают более короткий путь.