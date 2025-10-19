Игумен Лука Степанов расскажет рязанцам о месте подвига в жизни человека

21 октября в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина пройдёт лекция с участием заведующего кафедрой теологии Рязанского госуниверситета, настоятеля Спасской Пронской пустыни игумена Луки (Степанова).

Батюшка поднимет важную тему – о месте подвига в жизни человека, о самоотверженности, героизме и стойкости людей. На реальных исторических примерах отец Лука покажет, как подвиг может повлиять на ход событий разного масштаба.

Как говорят организаторы, такое событие будет способствовать популяризации культурных, духовных и исторических ценностей, уважительному отношению к героическому прошлому нашей страны, что послужит примером для подрастающего поколения.

Начало в 13:00. Возрастное ограничение 6+.