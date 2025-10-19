Воскресенье, 19 октября, 2025
8.4 C
Рязань
Происшествия

Рецидивист украл инструменты у знакомого в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

В поселке Сараи сотрудник уголовного розыска проявил инициативу и раскрыл кражу инструмента. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Оперативник межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» получил задание проверить информацию о преступлении, произошедшем в райцентре. Во время патрулирования улицы он заметил мужчину с бензопилой и углошлифовальной машинкой. Этот 36-летний житель поселка имел криминальное прошлое: около года назад он вернулся из мест лишения свободы после семи лет за незаконный оборот наркотиков и кражу.

Увидев, что мужчина без работы, полицейский решил проверить его. Оказалось, что инструменты принадлежат другому человеку. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник причастен к краже. Его задержали, а похищенное изъяли.

По предварительным данным, мужчина пришел к дому своего знакомого, который в тот момент отсутствовал. Дверь была открыта, и злоумышленник воспользовался этим, чтобы проникнуть внутрь и украсть инструменты. После этого он направился домой, неся украденное. Необычное поведение мужчины привлекло внимание полицейского, и он смог раскрыть преступление.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ, которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.

