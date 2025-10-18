Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова обвенчалась с супругом Макаром Игнатовым. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Год назад фигуристы поженились, а в 2025 году впервые стали родителями — 6 августа на свет появился их сын Миша. Спустя два месяца супруги решились на два важных события в своей жизни.

17 октября спортсменка выложила свидетельства о венчании и крещении сына.

Ранее сообщалось, что Трусова заработала больше 1 миллиона рублей на рассказах о родах в закрытом телеграм-канале.