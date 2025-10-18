В Рязанской области пройдет первый зимний чемпионат по футболу среди детей и младших юношей. Соответствующее решение принято на совещании по развитию футбола в регионе.

Губернатор Павел Малков встретился с Виталием Шабановым, исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области, а также с Ильёй Котиковым, президентом регионального Футбольного союза. Обсуждались перспективы развития футбола и планы по улучшению спортивной инфраструктуры.

Особое внимание уделили созданию первой футбольной академии, а также реконструкции существующего манежа с добавлением двух дополнительных полей с подогревом. Рассмотрели возможность проведения уроков футбола в школах региона и формирования профессиональной команды по футзалу.

Подвели итоги Чемпионата и Первенства Рязанской области по футболу среди взрослых и юношеских команд за сезон 2025 года. Также решено провести первый зимний чемпионат среди детей и младших юношей, который стартует в ноябре.