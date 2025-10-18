Единый день озеленения охватил более 200 точек Рязани

18 октября в Рязани состоялся единый день озеленения. Акция охватила более 200 точек города, включая скверы, парки, общественные зоны, улицы и образовательные учреждения.

В рамках мероприятия были высажены различные декоративные растения и деревья. Согласно концепции озеленения улиц Рязани, старовозрастные и аварийные деревья меняются на новые. Вдоль городских дорог сегодня высадили липы, а в скверах и парках предпочтение отдали декоративным кустарникам.

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов вместе с сотрудниками администрации Рязани, Молодёжным советом, депутатами городской Думы и городским отделением партии «Единая Россия» высадил саженцы липы на улице Горького. Посадки саженцев также прошли в Гвардейском и Чкаловском скверах, парке Морской славы, сквере Трудовой доблести и других городских локациях. В озеленении города приняли участие Правительство Рязанской области, депутаты облдумы, представители силовых структур, учреждения, предприятия и общественные организации.

Работы проводят в поселках Мирный, Недостоево, ул. Костычева, ТОСы Самовский, Радуга (Шевченко), Михайловское шоссе, ул. Роща, ул. Кальная, Мамин сквер, ул. Забайкальская, ул. Октябрьская, Дубовая роща, Сквер Быстрец и многие другие. Большая озеленительная акция прошла в Парке 1812 года. Во главе с инициативной группой активистов в озеленении Парка приняли участие депутаты, студенты Колледжа электроники, Строительного колледжа, ТОС Голенчино, представители кардиоцентра. Развитие общественного пространства продолжается.

Высадка хвойных насаждений состоялась на территории местной инициативы и большого общественного проекта — Кузница под открытым небом в поселке Канищево. Объединение кузнецов «Рязанская крица», ТОС поселка, учащиеся 69 школы, депутаты, местные жители облагородили зелеными насаждениями общественную территорию. Саженцы предоставили меценаты.

Завтра работы по озеленению на территориях ТОС будут продолжены.