На Урале нашли привязанный к дереву женский скелет с оторванной головой

В 59 километрах от города Ивделя Свердловской области рабочие нашли скелетированные останки человека, пишет E1.RU.

Предположительно, они принадлежат женщине. Жуткую находку сделали недалеко от железнодорожного перегона Улымсос — Оус. При этом останки были привязаны к дереву.

«Голова оторвана уже. Веревка профессионально завязана. Тело уже объели», — рассказал один из очевидцев.

На скелете были черная вязаная шапка, темно-синий удлиненный пуховик, черный свитер, утепленные черные брюки и черные берцы 40-го размера. Рядом стоял складной стул. В пяти метрах от тела обнаружили рюкзак, сумку, два кошелька с немецкой монетой 1939 года, зажигалку для газовой плиты и очки.

В полиции просят помочь в опознании и обратиться в дежурную часть МО МВД «Ивдельский».