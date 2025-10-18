Браконьера поймали на озере Сельное в Рязанской области

В Спасском районе задержали подозреваемого в браконьерстве на озере Сельное. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России Рязанской области.

Местные жители сообщили в полицию, что в озере установлены сети. За ловлю рыбы с помощью сетей предусмотрена ответственность, так как этот способ наносит вред биоресурсам.

Полицейские прибыли на место и заметили лодку с мужчиной, который вытаскивал сети. Задержанный не подозревал о присутствии правоохранителей, поэтому спокойно подгреб к берегу с уловом. В сетях оказалось более 10 рыб.

Злоумышленником оказался 37-летний местный житель. У него изъяли сеть, рыбу и надувную лодку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.