Пожары в Рязанской области: загорелись квартира в многоэтажке и легковушка в Токарёво

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала свежую сводку по пожарам за последние дни. В ней два серьёзных выезда — в областном центре и в Шацком районе.

1 декабря в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Рязани. Огонь разгорелся в одной из комнат. Пламя удалось локализовать на площади 12 квадратных метров.

На место выезжали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Следующий вызов зафиксировали утром 2 декабря. В 08:02 спасателям сообщили о загорании легкового автомобиля в селе Токарёво Шацкого района. На момент прибытия пожарных машина уже активно горела.

В результате пожара легковушка повреждена огнём по всей площади — фактически выгорела полностью. Для тушения привлекались 4 человека и 1 единица техники, площадь возгорания составила 4 квадратных метра.