14-летняя девочка с 16-летним другом жестоко расправилась с матерью в Кузбассе 

В Кузбассе — жёсткая история, от которой стынет кровь. В Прокопьевске по подозрению в убийстве 36‑летней женщины задержали двух подростков. Следствие считает, что к гибели местной жительницы причастны её 14‑летняя дочь и 16‑летний знакомый девочки.

2 декабря 2025 года в одном из домов Прокопьевска обнаружили погибшую женщину с признаками насильственной смерти. Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

По версии следствия, трагедия произошла днём раньше, 1 декабря. Несовершеннолетние находились в квартире дома на улице Институтской. Там подростки поочерёдно наносили удары ножом в голову и туловище матери 14‑летней подозреваемой. Ранения оказались смертельными — женщина скончалась на месте.

После этого, чтобы скрыть преступление, подростки перенесли тело в подвал дома. Именно там его позже и обнаружил сожитель погибшей. 

Следователь СК задержал обоих подростков. Сейчас с ними проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения. Отмечается, что ни девочка, ни её 16‑летний знакомый ранее не состояли на учёте в органах системы профилактики. То есть официально они не считались «проблемными» подростками.

На месте работают следователи‑криминалисты. Уже изъяты предполагаемые орудия преступления, допрашиваются свидетели. В ближайшее время назначат пакет экспертиз: судебно‑медицинскую — чтобы точно установить причину смерти, а также психолого‑психиатрические — для оценки психического состояния несовершеннолетних в момент предполагаемого убийства.

В рамках дела силовики намерены разобраться не только в деталях самого преступления, но и в его предпосылках. Следствие обещает установить причины и условия, при которых всё это стало возможным, и дать оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики. 

