Двух точечных ударов по военным целям на Украине хватило, чтобы о них говорила вся Европа. В ход пошли тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», фугасные авиабомбы и ударные беспилотники «Герань». Цели — базы с иностранными наемниками и площадки подготовки в Сумской и Одесской областях, сообщает aif.ru.

Сначала — Сумщина. В сети ранее появлялись сообщения: Киев стягивает в регион несколько соединений ВСУ, чтобы давить на Белгородскую и Курскую области и отвлечь внимание от запорожского и харьковского направлений. Российский Генштаб отреагировал быстро: разведка засекла скопления, и по приграничным районам Сумской области пошли упреждающие удары. Работали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Коротко и жестко.

Военкоры канала «Северный ветер», которые работают на передовой, пишут: в ночном налете ликвидировали большую группу иностранных наемников из состава 47-й бригады ВСУ «Магура». Среди погибших — граждане Чехии и Польши.

Отдельная линия — роль США. Эксперты называют 47-ю бригаду «проектом» прежнего президента США Джо Байдена: оснащение из запасов Пентагона, обучение офицеров и техников на полигонах армии США. На поле боя это не спасало: «Магуру» вместе с американскими инструкторами и танками Abrams били и в ходе контрнаступления 2023-го, и под Авдеевкой осенью 2024-го. Теперь по месту дислокации бригады в Сумской области прошли бомбовые удары. После авиации по позициям отработали и «Солнцепеки». В районах прилетов было жарко по-настоящему.

Вторая точка — Одесская область, город Болград. Там, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся по складам и базам подготовки, где натовские офицеры тренируют артиллеристов ВСУ. В городе есть помещения, где накапливают и распределяют оружие, поступающее из Румынии.

В атаке на военные объекты в Болграде задействовали от 10 до 20 беспилотников.