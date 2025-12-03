Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
2.2 C
Рязань
Кадр из видео Минобороны РФ
Новости России

«Солнцепек», бомбы и «Герани» устроили ад для наёмников ВСУ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Двух точечных ударов по военным целям на Украине хватило, чтобы о них говорила вся Европа. В ход пошли тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», фугасные авиабомбы и ударные беспилотники «Герань». Цели — базы с иностранными наемниками и площадки подготовки в Сумской и Одесской областях, сообщает aif.ru.

Сначала — Сумщина. В сети ранее появлялись сообщения: Киев стягивает в регион несколько соединений ВСУ, чтобы давить на Белгородскую и Курскую области и отвлечь внимание от запорожского и харьковского направлений. Российский Генштаб отреагировал быстро: разведка засекла скопления, и по приграничным районам Сумской области пошли упреждающие удары. Работали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Коротко и жестко.

Реклама

Военкоры канала «Северный ветер», которые работают на передовой, пишут: в ночном налете ликвидировали большую группу иностранных наемников из состава 47-й бригады ВСУ «Магура». Среди погибших — граждане Чехии и Польши. 

Отдельная линия — роль США. Эксперты называют 47-ю бригаду «проектом» прежнего президента США Джо Байдена: оснащение из запасов Пентагона, обучение офицеров и техников на полигонах армии США. На поле боя это не спасало: «Магуру» вместе с американскими инструкторами и танками Abrams били и в ходе контрнаступления 2023-го, и под Авдеевкой осенью 2024-го. Теперь по месту дислокации бригады в Сумской области прошли бомбовые удары. После авиации по позициям отработали и «Солнцепеки». В районах прилетов было жарко по-настоящему.

- Новости партнёров -

Вторая точка — Одесская область, город Болград. Там, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся по складам и базам подготовки, где натовские офицеры тренируют артиллеристов ВСУ. В городе есть помещения, где накапливают и распределяют оружие, поступающее из Румынии.

В атаке на военные объекты в Болграде задействовали от 10 до 20 беспилотников. 

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Новости мира

В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В лесопосадке возле автомагистрали нашли обезглавленное тело 32-летней матери из Эритреи, а у монастыря — коляску с её трёхмесячным ребёнком. Полиция проверяет причастность мужа, которого задержали за пределами Европы.
Общество

В рязанском лесу фотоловушка поймала людей в колпаках, танцующих со свечами у костра

Люди в колпаках танцуют со свечами, обламывают ветки деревьев и выкладывают из них непонятные символы.
Новости России

Девушка умерла после жёсткого секса в центре Петербурга 

В апарт-отеле на Невском проспекте нашли мёртвой 28-летнюю девушку с признаками удушения. По данным следствия, с ней в номере был 31-летний мужчина, которого уже задержали. Расследование только начинается — рассказываем, что известно.

Темы

Происшествия

Москвич на Suzuki вылетел в кювет под Рязанью, пострадала пассажирка 

На 60‑м километре трассы «Рязань–Ряжск» внедорожник Suzuki Grand Vitara слетел в кювет, пострадала 66‑летняя пассажирка из Москвы. Сейчас по факту аварии идет проверка, инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.​
Происшествия

В Рязани полиция накрыла склад нелегальных сигарет на 1,4 млн рублей 

В Рязани накрыли канал сбыта нелегальных сигарет: в частном доме на окраине города нашли более 10 тысяч пачек без акцизов на сумму почти 1,4 млн рублей. 58-летний местный житель сам развозил товар клиентам на минивэне. Теперь ему грозит до 6 лет колонии.
Новости кино и ТВ

Реалити «Выжить в Стамбуле»: Миа Бойка зайдёт в игру жёстко и наживёт врагов с первой серии

Певица Миа Бойка впервые идёт в жёсткое реалити «Выжить в Стамбуле» на ТНТ и обещает сразу изменить ход игры. Она ждёт, как участники «слетят с катушек», ищет на проекте мужчину и готовится к борьбе за 10 миллионов рублей. 
Администрация

Мэрия Рязани опровергла слухи о «кривом» ремонте и проблемах с отоплением в школе №34

В рязанских соцсетях разошёлся слух, что в школе №34 «убили» отопление некачественным ремонтом. Администрация города называет это ложью, показывает фото и отчитывается: системы обновили в 2024‑м, сейчас тепло подано и температура в норме.
Транспорт и дороги

Дорожники подсветили новые участки трассы Р-22 в Рязанской области

На федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области стало светлее и безопаснее: возле съездов к населенным пунктам смонтировали 4 км новых линий освещения. Рассказываем, где именно поставили опоры и зачем это сделали.
Новости России

14-летняя девочка с 16-летним другом жестоко расправилась с матерью в Кузбассе 

В Прокопьевске 36‑летнюю женщину нашли мертвой в подвале дома, в убийстве подозревают 14‑летнюю дочь и её 16‑летнего знакомого. Следователи уже задержали подростков и разбираются, что произошло на самом деле. Вот что известно на данный момент.
Происшествия

Пожары в Рязанской области: загорелись квартира в многоэтажке и легковушка в Токарёво

В Рязанской области огнеборцы выезжали на два серьёзных возгорания: горела квартира в многоэтажке в Рязани и легковая машина в селе Токарёво. Рассказываем, что именно пострадало и какие силы МЧС привлекали.
Общество

Холод в квартире и нет дома неделями: когда рязанцам положен перерасчёт за отопление

Замёрзли в квартире или неделями не жили дома, а платёжки за отопление растут? Госжилинспекция Рязанской области объяснила, когда можно добиться перерасчёта и какие условия для этого нужно выполнить. Разбираем нормы температуры, перерывы тепла и подводные камни.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Холод в квартире и нет дома неделями: когда рязанцам положен перерасчёт за отопление
Следующая статья
Пожары в Рязанской области: загорелись квартира в многоэтажке и легковушка в Токарёво