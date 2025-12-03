Госжилинспекция Рязанской области в своих соцсетях напомнила, в каких случаях жители многоквартирных домов могут потребовать перерасчёт платы за отопление.

Инспекция подчёркивает: у собственников помещений есть право на перерасчёт, если температура в квартире не дотягивает до установленных норм. Базовый минимум — это +18 °C в жилых комнатах. Для угловых помещений требования строже: не ниже +20 °C. В более холодных регионах, где температура наиболее холодной пятидневки опускается до −31 °C и ниже, планка ещё выше — не менее +20 °C в обычных комнатах и +22 °C в угловых.

Реклама

При этом допускаются небольшие отклонения от нормативов. Температура в комнате может быть выше нормы на 4 градуса — это не считается нарушением. Падение ниже допустимого уровня допускается максимум на 3 градуса и только ночью, в промежутке с 00:00 до 05:00. Если фактические показатели выходят за эти рамки, появляется основание требовать перерасчёт.

Читайте также: Администрация Рязани высказалась о проблемах с отоплением в квартирах

- Новости партнёров - Новости СМИ2

Второй важный случай — превышение допустимой продолжительности перерывов в подаче отопления. При плановых ремонтах или авариях батареи могут временно остывать, но и здесь есть жёсткие лимиты: суммарно не более 24 часов в месяц. Плюс действуют дополнительные условия по разовым отключениям.

Если в квартире держится температура от +12 °C до установленной нормы, единовременное отключение не может длиться дольше 16 часов. При температуре от +10 °C до +12 °C допускается перерыв не более 8 часов. Если в помещении всего от +8 °C до +10 °C, максимум — 4 часа без отопления. Любое превышение этих границ даёт жильцам право требовать перерасчёта платы.

Отдельно Госжилинспекция разбирает ситуацию с длительным отсутствием людей в квартире. Если зарегистрированные жильцы не проживали по адресу не менее 5 дней подряд, они могут подать заявление на перерасчёт коммунальных услуг. Но тут есть ограничения: пересчитать могут не более чем за 6 месяцев отсутствия. При этом важная деталь — плата за отопление и ОДН в таком случае не уменьшается и не корректируется.

Таким образом, чтобы добиться перерасчёта, мало просто пожаловаться на холод или отсутствие дома. Нужно понимать конкретные нормативы по температуре и времени отключения, фиксировать нарушения и вовремя обращаться с заявлением. Госжилинспекция даёт понять: правила прописаны чётко, и если управляющие компании их нарушают, у жителей есть законные инструменты для защиты своего кошелька.