Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
2.2 C
Рязань
Изображение от freepik
Общество

Холод в квартире и нет дома неделями: когда рязанцам положен перерасчёт за отопление

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Госжилинспекция Рязанской области в своих соцсетях напомнила, в каких случаях жители многоквартирных домов могут потребовать перерасчёт платы за отопление. 

Инспекция подчёркивает: у собственников помещений есть право на перерасчёт, если температура в квартире не дотягивает до установленных норм. Базовый минимум — это +18 °C в жилых комнатах. Для угловых помещений требования строже: не ниже +20 °C. В более холодных регионах, где температура наиболее холодной пятидневки опускается до −31 °C и ниже, планка ещё выше — не менее +20 °C в обычных комнатах и +22 °C в угловых.

Реклама

При этом допускаются небольшие отклонения от нормативов. Температура в комнате может быть выше нормы на 4 градуса — это не считается нарушением. Падение ниже допустимого уровня допускается максимум на 3 градуса и только ночью, в промежутке с 00:00 до 05:00. Если фактические показатели выходят за эти рамки, появляется основание требовать перерасчёт.

Читайте также: Администрация Рязани высказалась о проблемах с отоплением в квартирах

- Новости партнёров -

Второй важный случай — превышение допустимой продолжительности перерывов в подаче отопления. При плановых ремонтах или авариях батареи могут временно остывать, но и здесь есть жёсткие лимиты: суммарно не более 24 часов в месяц. Плюс действуют дополнительные условия по разовым отключениям.

Если в квартире держится температура от +12 °C до установленной нормы, единовременное отключение не может длиться дольше 16 часов. При температуре от +10 °C до +12 °C допускается перерыв не более 8 часов. Если в помещении всего от +8 °C до +10 °C, максимум — 4 часа без отопления. Любое превышение этих границ даёт жильцам право требовать перерасчёта платы.

Отдельно Госжилинспекция разбирает ситуацию с длительным отсутствием людей в квартире. Если зарегистрированные жильцы не проживали по адресу не менее 5 дней подряд, они могут подать заявление на перерасчёт коммунальных услуг. Но тут есть ограничения: пересчитать могут не более чем за 6 месяцев отсутствия. При этом важная деталь — плата за отопление и ОДН в таком случае не уменьшается и не корректируется.

Таким образом, чтобы добиться перерасчёта, мало просто пожаловаться на холод или отсутствие дома. Нужно понимать конкретные нормативы по температуре и времени отключения, фиксировать нарушения и вовремя обращаться с заявлением. Госжилинспекция даёт понять: правила прописаны чётко, и если управляющие компании их нарушают, у жителей есть законные инструменты для защиты своего кошелька.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Новости мира

В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В лесопосадке возле автомагистрали нашли обезглавленное тело 32-летней матери из Эритреи, а у монастыря — коляску с её трёхмесячным ребёнком. Полиция проверяет причастность мужа, которого задержали за пределами Европы.
Общество

В рязанском лесу фотоловушка поймала людей в колпаках, танцующих со свечами у костра

Люди в колпаках танцуют со свечами, обламывают ветки деревьев и выкладывают из них непонятные символы.
Новости России

Девушка умерла после жёсткого секса в центре Петербурга 

В апарт-отеле на Невском проспекте нашли мёртвой 28-летнюю девушку с признаками удушения. По данным следствия, с ней в номере был 31-летний мужчина, которого уже задержали. Расследование только начинается — рассказываем, что известно.

Темы

Происшествия

Москвич на Suzuki вылетел в кювет под Рязанью, пострадала пассажирка 

На 60‑м километре трассы «Рязань–Ряжск» внедорожник Suzuki Grand Vitara слетел в кювет, пострадала 66‑летняя пассажирка из Москвы. Сейчас по факту аварии идет проверка, инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.​
Происшествия

В Рязани полиция накрыла склад нелегальных сигарет на 1,4 млн рублей 

В Рязани накрыли канал сбыта нелегальных сигарет: в частном доме на окраине города нашли более 10 тысяч пачек без акцизов на сумму почти 1,4 млн рублей. 58-летний местный житель сам развозил товар клиентам на минивэне. Теперь ему грозит до 6 лет колонии.
Новости кино и ТВ

Реалити «Выжить в Стамбуле»: Миа Бойка зайдёт в игру жёстко и наживёт врагов с первой серии

Певица Миа Бойка впервые идёт в жёсткое реалити «Выжить в Стамбуле» на ТНТ и обещает сразу изменить ход игры. Она ждёт, как участники «слетят с катушек», ищет на проекте мужчину и готовится к борьбе за 10 миллионов рублей. 
Администрация

Мэрия Рязани опровергла слухи о «кривом» ремонте и проблемах с отоплением в школе №34

В рязанских соцсетях разошёлся слух, что в школе №34 «убили» отопление некачественным ремонтом. Администрация города называет это ложью, показывает фото и отчитывается: системы обновили в 2024‑м, сейчас тепло подано и температура в норме.
Транспорт и дороги

Дорожники подсветили новые участки трассы Р-22 в Рязанской области

На федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области стало светлее и безопаснее: возле съездов к населенным пунктам смонтировали 4 км новых линий освещения. Рассказываем, где именно поставили опоры и зачем это сделали.
Новости России

14-летняя девочка с 16-летним другом жестоко расправилась с матерью в Кузбассе 

В Прокопьевске 36‑летнюю женщину нашли мертвой в подвале дома, в убийстве подозревают 14‑летнюю дочь и её 16‑летнего знакомого. Следователи уже задержали подростков и разбираются, что произошло на самом деле. Вот что известно на данный момент.
Происшествия

Пожары в Рязанской области: загорелись квартира в многоэтажке и легковушка в Токарёво

В Рязанской области огнеборцы выезжали на два серьёзных возгорания: горела квартира в многоэтажке в Рязани и легковая машина в селе Токарёво. Рассказываем, что именно пострадало и какие силы МЧС привлекали.
Новости России

«Солнцепек», бомбы и «Герани» устроили ад для наёмников ВСУ

Два удара — и громкие последствия: в Сумской и Одесской областях накрыли базы иностранных наемников и склады с оружием. Использовали ТОС «Солнцепек», авиабомбы и «Герани». Что это значит для фронта и кто попал под раздачу — вот что известно.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
В БСМП Рязани мужчине с ранением сердца провели экстренную операцию и вытащили с того света
Следующая статья
«Солнцепек», бомбы и «Герани» устроили ад для наёмников ВСУ