Администрация Рязани высказалась о проблемах с отоплением в квартирах

Администрация Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответила на очередную жалобу на проблемы с отоплением в квартирах. 

Рязанцы пишут, что температура в их жилье не всегда соответствует нормам, часто батареи холодные. Некоторые отмечают, что установленные нормы не комфортны для проживания, а дома должно быть в районе 25 градусов. 

«Если в вашей квартире температура отличается от нормы (минимум +18°C, в угловых комнатах +20 °C), пожалуйста, оставьте заявку в управляющей компании (УК) для проведения проверки, — говорится в сообщении мэрии Рязани. — Также хотим отметить, что температура самих радиаторов не нормируется. Важно, чтобы температура воздуха в квартире соответствовала установленным нормативам». 

Понятно, что никакие даже самые горячие батареи не нагреют помещение, в котором плохие окна. Тепло просто выдувается из жилья. Некоторым жильцам стоит утеплить свои квартиры, тогда температура в них повысится. 

Но проблема с отоплением в городе существует, решать её необходимо. Горожане пишут о системной ситуации, отмечая также, что и так высокая стоимость отопления регулярно повышается, при этом оплаченные услуги не оказываются. 

Людей раздражает и бездействие управляющих компаний. Горожане пишут, что от их жалоб просто отмахиваются и, если обещают разобраться, делают это далеко не всегда. В таких случаях стоит напрямую обращаться в Госжилинспекцию, писать жалобы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков неоднократно обращал внимание на необходимость реагировать на обращения граждан, решать их проблемы, но пока, похоже, его слова не дошли до всех.

