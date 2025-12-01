Десятки домов останутся без воды в Рязани 2 декабря

Десятки домов в Рязани 2 декабря останутся без воды. Об этом сообщат МП «Водоканал города Рязани».
Отключение произойдет в связи с ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет c 10:00 до 12:00 по адресам:
- улица 6-я Линия, дом №4;
- улица Гагарина, дома №80, 82, 86, 140-142, 160/2;
- улица Островского, дома №8/20, 24 корп.1;
- улица Полетаева, дома №19/10, 22, 22 корп.1, 25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 26 корп.2, 27, 27 корп.1, 28, 29 корп.1, 31, 31 корп.1, 32, 33/67
Также будет отключена подача холодной воды в учреждения по адресам:
- улица Гагарина, дом №158 (МБОУ Гимназия №3);
- улица Гагарина, дом №59 а ( ОКБ Спектр);
- улица Полетаева, дом № 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника №1)
- улица Полетаева, дома №30 (Общежитие №3 РГРТУ им. Уткина), 30 корп.1 (Общежитие №4 РГРТУ им. Уткина).