Десятки домов останутся без воды в Рязани 2 декабря

Десятки домов в Рязани 2 декабря останутся без воды. Об этом сообщат МП «Водоканал города Рязани».

Отключение произойдет в связи с ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет c 10:00 до 12:00 по адресам:

улица 6-я Линия, дом №4;

улица Гагарина, дома №80, 82, 86, 140-142, 160/2;

улица Островского, дома №8/20, 24 корп.1;

улица Полетаева, дома №19/10, 22, 22 корп.1, 25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 26 корп.2, 27, 27 корп.1, 28, 29 корп.1, 31, 31 корп.1, 32, 33/67

Также будет отключена подача холодной воды в учреждения по адресам: