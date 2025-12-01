Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
1.5 C
Рязань
Десятки домов останутся без воды в Рязани 2 декабря

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Десятки домов в Рязани 2 декабря останутся без воды. Об этом сообщат МП «Водоканал города Рязани». 

Отключение произойдет в связи с ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет c 10:00 до 12:00 по адресам:

  • улица 6-я Линия, дом №4;
  • улица Гагарина, дома №80, 82, 86, 140-142, 160/2;
  • улица Островского, дома №8/20, 24 корп.1;
  • улица Полетаева, дома №19/10, 22, 22 корп.1, 25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 26 корп.2, 27, 27 корп.1, 28, 29 корп.1, 31, 31 корп.1, 32, 33/67

Также будет отключена подача холодной воды в учреждения по адресам:

  • улица Гагарина, дом №158 (МБОУ Гимназия №3);
  • улица Гагарина, дом №59 а ( ОКБ Спектр);
  • улица Полетаева, дом № 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника №1)
  • улица Полетаева, дома №30 (Общежитие №3 РГРТУ им. Уткина), 30 корп.1 (Общежитие №4 РГРТУ им. Уткина).

