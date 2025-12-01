Представители 20 стран мира приняли участие в форуме «Студенческая семья: ценности и смыслы» в Рязани

28-29 ноября в РГУ имени С.А. Есенина и Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре прошёл международный форум «Студенческая семья: ценности и смыслы». В работе дискуссионной площадки приняли участие более 300 человек из более 20 стран, среди них Бразилия, Швеция, Армения, Индия, Беларусь, Россия и другие. Встреча объединила студентов, преподавателей, экспертов и представителей СМИ. Главной темой обсуждения стали семейные и традиционные ценности. Участники представили свои проекты, направленные на их укрепление и дальнейшее развитие.
Программа форума включала образовательный, проектный и культурный треки, охватывая ключевые вопросы поддержки студенческих семей в России и за рубежом, духовно-нравственные основы семьи, психологическую поддержку, любовь к Родине, продвижение семейных ценностей в медиа, историческую память о Великой Отечественной войне и межконфессиональный диалог о семейных ценностях.
От имени Губернатора Павла Малкова с приветственным словом к участникам форума обратился первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков:
Также на открытии пленарной сессии международного диалога выступили представители зарубежных государств:
После пленарного заседания свои выступления представили лекторы Российского общества «Знание», а работа форума продолжилась в рамках тематических секций.
Второй день форума прошёл на территории Пронского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Настоятель храма, игумен Лука (Степанов), провёл для гостей экскурсию по монастырю, рассказывая о ходе восстановления обители, которое продолжается и по сей день.
В рамках программы участники также просмотрели и обсудили фильмы Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, а затем прослушали лекцию «17 ценностей России: из века в век, каждый день» (лектор – Алёна Август, медиатехнолог, политконсультант, член РАСО, креативный продюсер).
Завершилась работа форума подведением итогов дискуссионной площадки. Участники вместе с экспертами представили подготовленные ими предложения, направленные на продвижение традиционных семейных ценностей среди студенческой молодёжи.
