Представители 20 стран мира приняли участие в форуме «Студенческая семья: ценности и смыслы» в Рязани

Анастасия Мериакри

28-29 ноября в РГУ имени С.А. Есенина и Пронском Спасо-Преображенском мужском монастыре прошёл международный форум «Студенческая семья: ценности и смыслы». В работе дискуссионной площадки приняли участие более 300 человек из более 20 стран, среди них Бразилия, Швеция, Армения, Индия, Беларусь, Россия и другие. Встреча объединила студентов, преподавателей, экспертов и представителей СМИ. Главной темой обсуждения стали семейные и традиционные ценности. Участники представили свои проекты, направленные на их укрепление и дальнейшее развитие.

Программа форума включала образовательный, проектный и культурный треки, охватывая ключевые вопросы поддержки студенческих семей в России и за рубежом, духовно-нравственные основы семьи, психологическую поддержку, любовь к Родине, продвижение семейных ценностей в медиа, историческую память о Великой Отечественной войне и межконфессиональный диалог о семейных ценностях.

От имени Губернатора Павла Малкова с приветственным словом к участникам форума обратился первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков:

«Неудивительно, что эта дискуссионная площадка проходит в Рязани, ведь наш город является одной из колыбелей становления российской государственности и традиционных ценностей. Студенческие семьи особенно поддерживаются в нашем регионе».

Также на открытии пленарной сессии международного диалога выступили представители зарубежных государств:

«Благодарю организаторов форума за приглашение и участие в таком форуме. Считаю, что данная тема важна не только для России, но и для людей на Балканах», – сказал Дарко Тодоровски, соискатель Президентской Академии, блогер официального сайта Российского совета по международным делам, корреспондент средства массовой информации «Балканист.ру» (Македония).

«Отдельного внимания заслуживает роль образования в студенческих семьях. Учебная среда выступает не только источником знаний, но и пространством формирования критического мышления, профессиональных амбиций и долгосрочных жизненных целей. Совместное обучение усиливает это внимание, помогает согласовывать ожидания и формировать общее видение будущего. Кроме того, образовательные программы, академическая мобильность и участие в совместных проектах часто становятся ресурсами, влияющими на социальную устойчивость и возможности молодой семьи», – подчеркнула в своём выступлении Торгомян Мариам Айрапетовна, главный редактор официального сайта Российско-Армянского Славянского университета, преподаватель кафедры журналистики Российско-Армянского Славянского университета (Республика Армения).

«Государства, учреждения и общества всех стран должны поощрять пропаганду традиционных ценностей. Необходимо направлять все усилия, чтобы мужчины и женщины всех возрастов могли создавать здоровые семьи и иметь доступ к необходимому жилью, здравоохранению и образованию», – сказал Алвес де Лима Кристиану Ричелли, блогер (Бразилия).

После пленарного заседания свои выступления представили лекторы Российского общества «Знание», а работа форума продолжилась в рамках тематических секций.

«Как вы видели из лекции, целый ряд государств, расположенных на разных континентах, сохраняют традиционные ценности не только в своих государственных документах, но и в речах лидеров общественного мнения, среди широких масс общественности. Поэтому та встреча, которая проходит сегодня, я надеюсь, не будет утрачена и станет источником формирования постоянно действующего международного сообщества, которое ценит то, что сохраняется на нашей планете уже тысячи лет», – отметил в своём выступлении Павел Квартников, лектор Российского общества «Знание», начальник отдела международной деятельности РГУ имени С.А. Есенина.

Второй день форума прошёл на территории Пронского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Настоятель храма, игумен Лука (Степанов), провёл для гостей экскурсию по монастырю, рассказывая о ходе восстановления обители, которое продолжается и по сей день.

В рамках программы участники также просмотрели и обсудили фильмы Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, а затем прослушали лекцию «17 ценностей России: из века в век, каждый день» (лектор – Алёна Август, медиатехнолог, политконсультант, член РАСО, креативный продюсер).

Завершилась работа форума подведением итогов дискуссионной площадки. Участники вместе с экспертами представили подготовленные ими предложения, направленные на продвижение традиционных семейных ценностей среди студенческой молодёжи.

Дарья Петухова

Представители 20 стран мира приняли участие в форуме «Студенческая семья: ценности и смыслы» в Рязани
