Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
1.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиЭкономика и бизнес

Соцсети «Марко Молл» — лучшие в России: итоги Global Retail Real Estate Awards 2025

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2VtzqxaeDTF
Анастасия Мериакри

Торгово-развлекательный центр «Марко Молл» стал победителем международной профессиональной премии за достижения в области торговой недвижимости и ритейла Global Retail Real Estate Awards 2025 в номинации «Лучшее продвижение объекта в социальных сетях».  Награды вручаются в 15 номинациях, охватывающих управление объектами, маркетинг, взаимодействие с аудиторией, устойчивое развитие и инновации. Итоги GREEAT-2025 подвели на церемонии награждения в Москве 28 ноября.

Соперниками «Марко Молла» в финале премии стали хабаровский Brosko Mall, «Место встречи» (Москва) и «Ярмарка» (Астрахань). Команда торгово-развлекательного центра смогла продемонстрировать отрасли эталонный пример интеграции креатива и аналитического подхода в digital‑маркетинге. Жюри премии оценило оригинальность контент‑стратегии «Марко Молла», уровень вовлеченности аудитории, эффективность и масштабируемость решений.

«Победа «Марко Молла» подтверждает, что наша команда формирует новые стандарты коммуникации в сфере торговой недвижимости. Эта награда — результат синергии креатива и аналитики. Мы не просто публикуем контент, а создаем истории, которые становятся близкими нашей аудитории. Социальные сети «Марко Молла» — пример того, как digital‑инструменты могут усиливать ценность физического пространства и становиться драйверами роста трафика», — прокомментировал Константин Денисов, директор по маркетингу и PR «Марко Молла».

Ежедневно в социальных сетях «Марко Молла», аудитория которых составляет около 64 тысяч человек, можно узнать об уникальных форматах мероприятий и коллабораций ТРЦ, акциях и социальнозначимых проектах торгово‑развлекательного центра, объединяющего ведущие бренды, гастрономические концепции и досуговые форматы.

Другие материалы рубрики

Рязанские племенные предприятия вывозят животных в регионы РФ и в Казахстан

Шоколадные фабрики Рязанской области развивают экспортное направление

Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам

«Рязанская энергетическая сбытовая компания» получила свидетельство о владении «зелёной» генерации энергии

Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году

«Зелёный сад — наш дом» наградил лучших в мире спортсменов-джитсеров

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.