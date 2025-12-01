Соцсети «Марко Молл» — лучшие в России: итоги Global Retail Real Estate Awards 2025

Торгово-развлекательный центр «Марко Молл» стал победителем международной профессиональной премии за достижения в области торговой недвижимости и ритейла Global Retail Real Estate Awards 2025 в номинации «Лучшее продвижение объекта в социальных сетях». Награды вручаются в 15 номинациях, охватывающих управление объектами, маркетинг, взаимодействие с аудиторией, устойчивое развитие и инновации. Итоги GREEAT-2025 подвели на церемонии награждения в Москве 28 ноября.

Соперниками «Марко Молла» в финале премии стали хабаровский Brosko Mall, «Место встречи» (Москва) и «Ярмарка» (Астрахань). Команда торгово-развлекательного центра смогла продемонстрировать отрасли эталонный пример интеграции креатива и аналитического подхода в digital‑маркетинге. Жюри премии оценило оригинальность контент‑стратегии «Марко Молла», уровень вовлеченности аудитории, эффективность и масштабируемость решений.

«Победа «Марко Молла» подтверждает, что наша команда формирует новые стандарты коммуникации в сфере торговой недвижимости. Эта награда — результат синергии креатива и аналитики. Мы не просто публикуем контент, а создаем истории, которые становятся близкими нашей аудитории. Социальные сети «Марко Молла» — пример того, как digital‑инструменты могут усиливать ценность физического пространства и становиться драйверами роста трафика», — прокомментировал Константин Денисов, директор по маркетингу и PR «Марко Молла».

Ежедневно в социальных сетях «Марко Молла», аудитория которых составляет около 64 тысяч человек, можно узнать об уникальных форматах мероприятий и коллабораций ТРЦ, акциях и социальнозначимых проектах торгово‑развлекательного центра, объединяющего ведущие бренды, гастрономические концепции и досуговые форматы.