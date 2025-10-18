Суббота, 18 октября, 2025
8.6 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков принял участие высадке деревьев в сквере Трудовой Доблести

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в экологической акции «Единый день озеленения», которая 18 октября состоялась во всех муниципальных образованиях. Она проводилась в рамках месячника озеленения, организованного по инициативе главы региона.

Губернатор Павел Малков вместе с юнармейцами высадил рябины в новом сквере «Рязань – город Трудовой Доблести», где установлена одноименная стела. Это звание присвоено городу Указом Президента РФ В.В. Путина. Глава региона отметил важность озеленения сквера, которое дополнит благоустройство знакового для области общественного пространства.

«Считаю, что это одна из ключевых локаций областного центра. Недавно окрыли здесь стелу «Рязань – город Трудовой Доблести». Обратил внимание, что не хватает озеленения для уюта. Прошло совсем немного времени и вместе с юнармейцами сегодня высадили большое количество деревьев. Уверен, что пройдет буквально несколько лет и здесь будет очень красиво, – сказал он. – Но мы на этом не останавливаемся: месячник озеленения продлится в регионе до конца октября. В нем участвует огромное количество организаций, предприятий, юридических лиц, органов власти, горожане – все, кого не оставляют равнодушными вопросы окружающей среды и благоустройства наших населенных пунктов».

Павел Малков добавил, что также будет продолжено благоустройство прилегающей к скверу территории – еще одного пешеходного маршрута в Рязани.

В работе по озеленению сквера приняли участие заместители Председателя Правительства Рязанской области, руководители аппарата Губернатора и Правительства региона, областных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов власти, представители правоохранительных структур и предприятий. Помимо рябин были также высажены молодые липы, декоративные яблони, сирень, горные сосны, гортензии, пузыреплодники.

Кроме того, перед железнодорожным вокзалом «Рязань-2» оформлена клумба из 200 можжевельников.

