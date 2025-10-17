Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

В турецкой Аланье (район Каргыджак) в одном из отелей обнаружено тело 69-летней российской туристки по имени Ольга. Женщина найдена без признаков жизни на полу в собственном номере.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, тревогу забил персонал отеля, заметив, что Ольга перестала выходить из номера.

Когда сотрудники гостиницы вошли в комнату, они обнаружили женщину, лежащую на полу. На место происшествия немедленно были вызваны скорая помощь и полиция.

В настоящее время тело туристки доставлено в муниципальный морг Аланьи. Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.