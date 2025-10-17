Председатель комитета по туризму и туристической инфраструктуре, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев заявил NEWS.ru о необходимости увеличить размер штрафов за несанкционированные походы и восхождения. По его мнению, усиление ответственности, в том числе для нелегальных гидов, поможет предотвратить трагедии.

Тарбаев подчеркнул, что ключевая задача — обеспечить безопасность туристов и альпинистов на законодательном уровне.

«Возможно, стоит ещё ужесточить ответственность нелегальных гидов и проводников, существенно повысив штрафы для всех участников незаконных восхождений или походов», — высказался депутат.

Он привёл в пример трагедию в Красноярске, где семья Усольцевых, отказавшись от услуг инструктора из-за плохой погоды, отправилась в тайгу без сопровождения, что привело к их пропаже без вести.

Тарбаев отметил, что профилактика подобных трагедий крайне важна, и хотя СМИ подробно освещают все случаи, этого «недостаточно».

По его словам, общественность и журналисты также призывают усилить ответственность. В рамках комитета по туризму и туристической инфраструктуре ведётся постоянный мониторинг всех подобных ситуаций.