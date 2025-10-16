Пятница, 17 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Новости России

Следком возбудил дело по факту исчезновения подростка из Лобни в Подмосковье

Алексей Самохин
Фото: t.me/su_skr62

В Лобне возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Мособласти. 

Следователь отдела по Химкам ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по заявлению родственников о безвестном исчезновении подростка.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, организованы поисковые мероприятия. Проводятся осмотр, допросы, а также оперативно-розыскные действия, направленные на установление местонахождения подростка.

Обстоятельства исчезновения

В Подмосковье подросток сбежал на сходку зацеперов и бесследно исчез. Его ищут уже четыре дня, пишет телеграм-канал Baza.

В Лобне уже четвёртые сутки разыскивают 14-летнего мальчика. Накануне исчезновения родители узнали, что он увлёкся зацепингом, и наказали его. Подросток обиделся и в ночь на 13 октября сбежал из своей комнаты через окно. Дома он оставил телефон, документы и деньги.

К поискам ребёнка подключились местные жители и волонтёры — порядка 100 человек сейчас находятся «в полях». Парня ищут на платформах Савёловского, Можайского и Ленинградского направлений.

Сходка зацеперов

В процессе поисков выяснилось, что в Звенигороде планировалась трёхдневная (14–16 октября) массовая сходка зацеперов. На неё в основном собираются ребята из Лобни, Долгопрудного, Лугового и близлежащих районов, пишет Baza.

Очевидцы говорят, что это организованные группы детей от 10 лет: они прячут лица под масками и не называют настоящих имён. У них есть закрытые чаты, где можно найти кров, еду и деньги, если зацепер решил скитаться. Волонтёры предполагают, что мальчик мог отправиться на эту сходку.

Разыскиваемый не попал ни на одну из городских камер. Последний раз его видели на платформе Луговая в среду-четверг, когда он пытался купить билет до Тучково в районе Кубинки.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Религия

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

Последние новости

В Госдуме предложили ужесточить ответственность для нелегальных гидов

Тарбаев отметил, что профилактика подобных трагедий крайне важна, и хотя СМИ подробно освещают все случаи, этого «недостаточно».

82-летнюю вдову актёра Клюева тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Близкие люди приняли решение не привлекать внимания общественности и не делать церемонию публичной.

Мошенники создали фейковую группу рязанского Минспорта

В ней размещена неизвестная ссылка, по которой призывают переходить пользователей.

Обыски прошли у фигурантов дела об убийстве футболиста Ерошевича в Щелково

Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.

Российские войска атаковали военный аэродром в Кривом Роге с натовскими самолетами

Также под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.

В Рязанском дворце детского творчества сделали ремонт к 90-летию

Приведены в порядок помещения, закуплено новое оборудование.

В образовательных учреждениях Рязани ремонтируют стадионы и спортплощадки

Благоустройство проводится по программе местных инициатив.

Угрозу атаки беспилотников отменили в Рязани утром

Предупреждение о возможном налёте действовало всю ночь.

В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей региона просят быть осторожными.

Москвич погиб при атаке дрона в Белгородской области

По словам Гладкова, трагический инцидент случился ещё 13 октября в селе Дорогощь Грайворонского округа. Установить личность погибшего удалось только сейчас.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области 

Смертельное ранение Зуев получил при ударе беспилотника ВСУ. Его коллега Юрий Войткевич тяжело ранен. 

Трамп сообщил, что договорился о личной встрече с Путиным 

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, назвав его «очень продуктивным». 

Модель из Белоруссии пропала в Азии, ее могли продать на органы

История с исчезновением 26-летней белоруски Веры Кравцовой, бывшей участницы местного шоу «Голос», быстро облетела СМИ и всколыхнула интернет.

Старец Илий перед смертью назвал три условия победы России

Ушел тихо, как гаснущая свеча: последние напутствия старца Илия о судьбе России

В Рязани выявили несуществующее предприятие, выпускавшее дезинфицирующие средства

Рязани обнаружено «предприятие-призрак», занимавшееся оборотом дезинфицирующего средства.