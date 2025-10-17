Сын командующего 18-й армией Василий Марзоев погиб на СВО 

При выполнении боевых задач на Запорожском направлении погиб гвардии лейтенант Василий Марзоев, командир разведывательного взвода 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Василий Марзоев был представителем военной семьи: он — сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева и племянник Станислава Марзоева, который ранее погиб при исполнении воинского долга во время контртеррористической операции на Кавказе.

Глава Северной Осетии отметил, что Василий Марзоев с детства решил пойти по стопам старших и связать свою жизнь с военной службой.

Сергей Меняйло выразил глубокие соболезнования семье и близким, назвав гибель гвардии лейтенанта «тяжелой утратой».

За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно.