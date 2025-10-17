Председателя рязанского СНТ привлекли к ответу за незаконное отключение электричества

Прокуратура Московского района Рязани отреагировала на жалобу местного жителя на незаконное отключение электричества на его дачном участке. Проверка показала, что свет отключили из-за долга по членским взносам. Отключение электричества осуществил председатель СНТ.

Как пояснили в надзорном ведомстве, такая мера не является законным основанием для прекращения энергоснабжения. Прокурор направил в адрес СНТ представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены, и подача электроэнергии восстановлена.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», гарантируется надежное энергоснабжение граждан. Отключение электроэнергии допустимо лишь в строго определенных случаях:

· При задолженности непосредственно за потребленную электроэнергию;

· При нарушении условий договора энергоснабжения;

· Для проведения плановых ремонтных или профилактических работ на сетях.