Рязанская группа примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В эту субботу на ТНТ покажут третий выпуск нового сезона проекта «Ярче звёзд» (16+) — музыкального шоу перевоплощений, которое на одной сцене собирает самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов. Только в этом проекте за пару часов можно увидеть Бейонсе и Рианну, Фредди Меркьюри и Робби Уильямса, а также потанцевать под хиты Сергея Жукова или похулиганить под группу «Ленинград».

В новом выпуске зрители ТНТ увидят выступления не сольных артистов, а целых групп — «Иванушки Int», Backstreet Boys, Spice Girls и Serebro. Не всем удастся добиться максимального сходства со своими кумирами, но члены жюри окажут невероятную поддержку.

В третьем выпуске появится и музыкальная группа из Рязани «Пле!ЯДА». В ее составе три молодые и талантливые девушки: Алина Галкина, Даниэлла-София Чернякина и Яна Комкова.

Они признаются, что в случае выигрыша каждая из них хотела бы потратить денежный приз на музыкальное продвижение, создание новых треков и реализацию творческих проектов.

Алина Галкина: «Я решила принять участие в шоу, потому что хотела стать увереннее и испытать новые эмоции, но получила даже больше, чем ожидала».

Даниэлла-София Чернякина: «Это масштабное, яркое телевизионное шоу, где можно проявить свои таланты и показать себя с другой стороны! А когда выступаете вместе любимой группой, это ещё лучше и интереснее!»

Яна Комкова: «Мне, в первую очередь, понравился формат шоу. Было интересно попробовать что-то новое и показать свой талант».

Девушки очень любят свой город и отмечают, что родные края наполняют их силой: «Наши любимые места в городе Рязань— это Mirra и Gose. Там можно отдохнуть и вкусно поесть. Родные края всегда придают теплоту и внутреннюю опору!»

Новый выпуск шоу «Ярче звезд» с рязанскими участницами выйдет в субботу, 18 октября, в 21:00.