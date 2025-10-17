Курьер телефонных аферистов ответит в рязанском суде за кражу 2 миллионов

Прокуратура Московского района Рязани завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Белгородской области. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Согласно материалам следствия, в августе-сентябре 2025 года женщина, действуя в составе преступной группы, участвовала в хищении 2 157 100 рублей у пожилой семейной пары. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, по телефону убедили пенсионеров снять все свои сбережения под предлогом необходимости «декларирования» средств. Обвиняемая лично приехала за деньгами, исполняя роль курьера.

Для защиты прав потерпевших прокурор подготовил гражданские иски о взыскании с обвиняемой материального ущерба и компенсации морального вреда. Эти требования будут рассмотрены в рамках уголовного дела в Московском районном суде Рязани.