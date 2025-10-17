82-летнюю вдову актёра Клюева тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Жизнь — штука непредсказуемая, а порой и трагичная. Спустя почти пять лет после того, как ушёл из жизни Борис Клюев, всенародно любимый актёр, известный широкой публике по роли Николая Петровича в сериале «Воронины», скончалась и его вдова — 82-летняя Виктория Клюева. Об этом пишет NEWS.ru.

Информацию о печальном событии обнародовал блогер Андрей Флор на своём YouTube-канале, сообщив о месте погребения. Оказывается, прощание с Викторией прошло абсолютно тайно, в узком кругу. Близкие люди приняли решение не привлекать внимания общественности и не делать церемонию публичной.

По данным источника, женщина скончалась 28 сентября. Это произошло всего через двое суток после того, как она отметила свой очередной день рождения. Точная причина смерти госпожи Клюевой не называется.

Её похоронили в Москве, местом последнего упокоения стало Троекуровское кладбище.

Виктория Клюева пережила своего прославленного супруга почти на пять лет. Актёр Борис Клюев ушёл из жизни в сентябре 2020 года.

Близкие пары не раз отмечали, что кончина мужа стала для Виктории невероятно тяжёлым, сокрушительным ударом.

Она сама не скрывала: ей было крайне трудно смириться с потерей. В интервью и личных беседах Виктория часто повторяла, что просто не представляет, как жить дальше, когда нет его рядом. В эти моменты она с теплотой вспоминала, как сильно Борис Клюев любил сцену — вплоть до последнего своего дня он продолжал думать и говорить о театре.