Обыски прошли у фигурантов дела об убийстве футболиста Ерошевича в Щелково

Обыски прошли у фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«На основании судебных решений в жилищах фигурантов прошли обыски», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.

Нападение толпы мужчин на Ерошевича попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Футболиста госпитализировали с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.

Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК ужесточили до части четвертой — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Позднее был арестован четвертый фигурант.