SHOT: Отец Илона Маска Эррол посетит Казань в воскресенье 

Американский бизнесмен Эррол Маск, отец Илона Маска, заявил SHOT, что в это воскресенье (19 октября 2025 года) посетит Казань. Столица Татарстана станет вторым российским городом, в котором побывает Маск-старший.

По словам Эррола Маска, Казань привлекла его внимание своими местными университетами и развитием искусственного интеллекта (AI).

Маск-старший также рассказал, что его сын, Илон Маск, возможно, приедет в Россию в ближайшее время.

«Он бывал в России. Возможно, приедет ещё раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — сказал Эррол.