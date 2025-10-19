Беспилотник сбили над Рязанской областью ночью 19 октября

В течение прошедшей ночи над территорией Рязанской области сбили один БПЛА. Об этом сообщает министерство обороны России.

В период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурными средствами ПВО в России перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Самарской области сбили 12 БПЛА, 11 над Саратовской областью. По 5 вражеских аппаратов уничтожено в Ростовской и Воронежской областях, в Республике Крым сбили 3 беспилотника. Над территориями Брянской и Липецкой областей сбито по 2 БПЛА, по одному аппарату в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Рязани и области вечером 18 октября. Сообщение выпустило РСЧС в 22:29. Угрозу отменили 19 октября в 6:05.