Альпинист Захаров рассказал об опасном последствии пропажи семьи Усольцевых

Место в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, привлечет большое количество туристов, предупредил в беседе с ТАСС президент местной федерации альпинизма Николай Захаров.

На этом фоне он призвал учить людей правильно ходить в походы.

«Если уходишь в тайгу, в горную местность, даже если жарко, в рюкзаке всегда должна быть теплая одежда», — пояснил Захаров.

Альпинист также отметил, что с собой нужно брать легкую, сухую и калорийную еду, газовую горелку и баллончик.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход к горе Буратинка вместе с 48-летней женой и пятилетней дочерью. Вскоре семья перестала выходить на связь.