Альпинист Захаров рассказал об опасном последствии пропажи семьи Усольцевых

Место в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, привлечет большое количество туристов, предупредил в беседе с ТАСС президент местной федерации альпинизма Николай Захаров.
На этом фоне он призвал учить людей правильно ходить в походы.
Альпинист также отметил, что с собой нужно брать легкую, сухую и калорийную еду, газовую горелку и баллончик.
В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход к горе Буратинка вместе с 48-летней женой и пятилетней дочерью. Вскоре семья перестала выходить на связь.