Девчачий бум произошел за сутки в Рязанском перинатальном центре

В Рязанском перинатальном центре случился девчачий бум. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

За сутки в Перинатальном центре прошло 17 родов, в результате родилось 16 доношенных детишек и 1 торопыжка появился на свет раньше срока. Но самое интересное, что почти все рождённые за сутки малыши были одного пола.

Из 17 детишек родилось 14 девчонок и только 3 мальчишек, причем торопыжка именно среди них. Он в настоящее время уже в стабильном состоянии переведен из детской реанимации и продолжает лечение уже в отделении патологии новорождённых и недоношенных деток.

Все остальные малыши и их мамы в настоящий момент чувствуют себя хорошо.