В Рязанской области пострадал водитель перевернувшейся фуры

В Рязанской области произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель фуры. Об этом сообщает издание «Пресса».

Утром 18 октября на трассе между Береговой Погореловкой и Пронском перевернулась груженая щебнем фура «Скания». Водитель, мужчина 1966 года рождения, получил травму головы и не мог самостоятельно покинуть кабину. Спасатели Пронской пожарной части №33 вытащили его через лобовое стекло.

Пострадавшего, находящегося в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой, отправили в областную клиническую больницу.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Официальная информация пока не поступала.