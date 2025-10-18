Хит «Трасса Е-95» группы «Алиса» была написана в Рязани

Песня «Трасса Е-95» (18+) группы «Алиса» была написана в Рязани, о чем музыканты сообщили в интервью «Нашему радио».

Первая версия песни была написана 5 октября 1996 года в автобусе во время гастрольного тура. Осенью того же года музыканты исполнили первые два куплета на гастролях в Твери. Однако спустя два месяца маршрут автобуса между Москвой и Петербургом, который стал основой для песни, изменился и теперь относится к участку трассы Е-105.

На песню был снят клип, где в главной роли выступила дочь лидера группы Константина Кинчева — Вера Панфилова. Действие клипа разворачивается в день рождения Веры — 1 сентября. Чтобы поздравить её по телефону, Кинчеву приходится совершать звонок между двумя городами.

Интересно, что связь «Алисы» с Рязанью не ограничилась этим. В 2014 году был выпущен документальный фильм, посвящённый 30-летию группы. Финальные кадры фильма сняты в гримерке рязанского арт-клуба «Планетарий», который в настоящее время известен как Дворец торжеств.