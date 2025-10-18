Кусты спиреи высадили в Гвардейском сквере Рязани

В Единый день озеленения работы провели в Гвардейском сквере города Рязани, где завершается благоустройство. Экологическая акция организована в рамках месячника озеленения, инициированного Губернатором Павлом Малковым.

В озеленении Гвардейского сквера приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области, регионального Комитета семей воинов Отечества, филиала фонда «Защитники Отечества», участники программы «ГЕРОИ62», военнослужащие 137 десантного полка. К ним также присоединились руководители и сотрудники министерства территориальной политики региона, Рязанской областной Думы, городской Думы, администрации города. В ходе акции были высажены саженцы спиреи.

Озеленение Гвардейского сквера приурочено к завершающему этапу его благоустройства, которое проводится в этом году по областной программе поддержки местных инициатив. В частности, выполнена санитарная очистка территории, установлены шесть информационных стендов, два из которых – LED-экраны, новые лавочки и урны, уложена тротуарная плитка, заканчивается ряд других работ.