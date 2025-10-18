Снег возможен в Рязанской области на следующей неделе

С понедельника 13 октября температурный фон резко просел, средние температуры в Рязанской области держатся на уровне 1,5–2 градуса ниже нормы для середины октября. В Западном Подмосковье уже выпал первый снег. О том, какую погоду ожидать на следующей неделе, рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

В воскресенье, 19 октября, в Рязанской области начнет холодать с подходом циклона из Прибалтики, который и будет определять погоду в начале следующей недели. Под взаимным влиянием сразу нескольких атмосферных вихрей возрастет температурный контраст между северными и южными воздушными массами, усилится ветер, обострится фронтальная зона по линии Копенгаген – Ярославль – Сыктывкар.

«По уточненным расчетам, развитие и движение балтийского циклона будет более медленным, и он ожидает быть теплее первоначальных оценок. Поэтому основная волна холода, связанная с ним, сместится на вторник – среду следующей недели, 21–22 октября», — отмечает Сергей Тобратов.

Во вторник 21 октября пройдут основные осадки, до 20 мм/сут на юге области, причем снег не исключен и в Рязанской области, а не только на наветренных склонах Среднерусской возвышенности, он может даже пролежать 15–20 часов. Впрочем, прогноз снегопадов еще будет корректироваться.

Из-за более медленного, чем ожидалось ранее, движения циклона с запада на восток двухдневного потепления 22–23 октября больше не прогнозируется. Наоборот, начало и середина следующей недели ожидаются холодными. Но к выходным, с 24 по 26 октября, по сугубо предварительным оценкам, может потеплеть до +13 днем – теперь в конце следующей недели ожидается не холодный антициклон из Субарктики, а теплый из Нижнего Поволжья.