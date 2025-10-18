Павел Малков посетил обновленное общежитие и встретился со студентами РГУ

Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел обновленное общежитие РГУ имени С.А. Есенина.

В общежитии на Касимовском шоссе завершен капитальный ремонт. Были обновлены комнаты, места общего пользования, подвал и технический этаж. Установлены современные инженерные системы и новая пожарная сигнализация.

Во время визита Павел Малков осмотрел холлы и жилые помещения, чтобы оценить условия проживания студентов.

«В этом году впервые начали выделять средства из областного бюджета на поддержку вуза. Приобрели автобус для студентов, привели в порядок актовый зал на факультете русской филологии и национальной культуры, обновляем лаборатории. Студенты также пригласили посетить летний лагерь «Полянка» в Клепиковском районе – с удовольствием приеду», — отметил Павел Малков.

В ходе чаепития студенты и губернатор обсудили перспективы развития университета. Молодые люди предложили организовать новую спортивную площадку и улучшить благоустройство территории вокруг общежития. Павел Малков пообещал взять эти инициативы в работу, так как комфортные условия важны как внутри, так и снаружи.