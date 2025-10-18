Около 10 тонн рязанского молока отправлено в Грузию

Около 10 тонн молока было отправлено на экспорт из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Рязанская область активно развивает экспорт своих продуктов на международные рынки. За первые 9 месяцев 2025 года было отправлено около 10 тонн ультрапастеризованного молока в Грузию, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В ходе документарного и физического контроля нарушений ветеринарного законодательства не обнаружено. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными испытаниями, проведёнными в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Управление Россельхознадзора выдало разрешение на экспорт товара.

На каждую партию экспортируемой продукции оформлены ветеринарные сертификаты.