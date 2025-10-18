Вражеский беспилотник уничтожен над территорией Рязанской области ночью 18 октября

Ночью 18 октября на территории Рязанской области сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО прошедшей ночью в РФ уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Над Брянской областью сбито 12 беспилотников, над Московской — 3, по 5 БПЛА — над территориями Калужской области и Республики Башкортостан. Два БПЛА сбили над Белгородской и Орловской областями, по одному над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей. Над акваторией Черного моря уничтожено 6 беспилотников.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Рязани и области вечером 17 октября. Сообщение выпустило РСЧС в 21:22. Угрозу отменили 18 октября в 5:30.