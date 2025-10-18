Суббота, 18 октября, 2025
Происшествия

Вражеский беспилотник уничтожен над территорией Рязанской области ночью 18 октября

Анастасия Мериакри

Ночью 18 октября на территории Рязанской области сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО прошедшей ночью в РФ уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Над Брянской областью сбито 12 беспилотников, над Московской — 3, по 5 БПЛА — над территориями Калужской области и Республики Башкортостан. Два БПЛА сбили над Белгородской и Орловской областями, по одному над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей. Над акваторией Черного моря уничтожено 6 беспилотников.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Рязани и области вечером 17 октября. Сообщение выпустило РСЧС в 21:22. Угрозу отменили 18 октября в 5:30.

