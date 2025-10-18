На двух улицах Рязани временно перекрыли движение автомобилей 18 октября. Об этом сообщает администрация города.

В связи с работами по благоустройству, с 8:00 до 14:00 18 октября ограничено движение транспорта на некоторых участках дорог. Так, нельзя будет проехать по улице Вокзальной от Первомайского проспекта до привокзальной площади станции Рязань-2, а также по улице Чкалова от улицы Островского до Первомайского проспекта.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов и не оставлять машины на указанных участках в указанное время.