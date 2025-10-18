Ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона пребывает в Рязани

В Крестовоздвиженском храме Дашково-Песочни в Рязани пребывает ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Святыня была принесена в приход из Иоанно-Богословского монастыря. Ковчег будет находиться в рязанском храме до 7 ноября. Ежедневно в течение этого периода будут совершаться молебны с чтением акафиста. Храм открыт с 7:00 до 19:00.

Великомученик Пантелеимон – святой, известный большинству верующих. Он особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней. Еще при жизни он лечил больных, не беря с них денег, обходил темницы и узилища, наставлял тех, кто пал духом, помогал всем нуждающимся. Весть о его даре исцелений быстро разнеслась среди людей. И сейчас все страждущие прибегают к нему в молитвах, просят о даровании здравия, преодолении недугов, о помощи на жизненном пути, конечной целью которого у каждого христианина является спасение.