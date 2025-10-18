Под Рязанью зацвели первоцветы

В окрестностях Солотчи второй раз за год зацвела сон-трава или прострел раскрытый. Яркие цветы прострела обнаружили в ходе научной экспедиции экологи РГУ имени С.А. Есенина.

«Подобное явление случается не каждый год, когда растения, цветущие весной, вдруг вторично зацветают. Цветущая сон-трава была обнаружена в заказнике «Солотчинский парк» 17 октября. Среди причин столь редкого явления мы усматриваем прежде всего погодные условия 2025 года, которые за счет в целом жаркого лета позволили растению накопить силы для повторного цветения», — прокомментировал заведующий кафедры географии, экологии и туризма Алексей Водорезов.

В Михайловском районе на склонах долины реки Прони сейчас наблюдается повторное цветение другого весеннего первоцвета — ветреницы лесной с нежными белыми цветами. В условиях потепления климата, наблюдаемого в центре европейской части России с начала текущего тысячелетия, по словам эксперта, подобные процессы будут наблюдаться все чаще.

В этом году сложилась такая погодная ситуация, что проспавшие сезон «подснежников» могут полюбоваться ими в середине осени. Однако не стоит ожидать красочных полян, цветущие растения единичны.

В Рязанскую область прилетели африканские бабочки. О том, как изменилась фауна бабочек региона за последние годы, в том числе на волне меняющегося климата, рассказал Алексей Водорезов специально для 7info. Материал выйдет на нашем сайте в ближайшие дни. Не пропустите!