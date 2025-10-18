В Рязани чествовали 13 супружеских пар, которые прожили 50 и 60 лет вместе

Во Дворце торжеств города Рязани прошел областной праздник «Золото и бриллианты Рязанской земли». В Золотом зале Дворца чествовали 13 достойнейших семей, проживших в любви и согласии 50 и 60 лет супружеской жизни.

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков выступил перед юбилярами с поздравительным словом от лица Губернатора Рязанской области.

«Мы возрождаем давнюю традицию чествования юбиляров супружеской жизни. Это чрезвычайно важно, потому что семья – основа наших традиционных ценностей. Каждый из вас – безусловный авторитет и гордость Рязанской области», — сказал Денис Боков.

Директор ГБУ Рязанской области «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова, ведущая мероприятия, рассказала трогательные истории знакомства и жизни каждой семейной пары, а сами супруги поделились секретами долгой счастливой семейной жизни и теплыми воспоминаниями о самых важных моментах совместного пути, который они прошли рука об руку с любимым человеком.

Начальник главного управления ЗАГС Елена Сорокина наградила юбиляров благодарственными письмами и ценными подарками.

Творческие номера от воспитанников и воспитателей МБДОУ «Детский сад № 128» стали ярким украшением праздника.

«Выражаем искреннюю благодарность за приглашение на такое чудесное мероприятие. Было очень интересно послушать и посмотреть на фото других юбиляров. Выступление девушек и девочек из детского сада – это просто красота! Спасибо огромное за добрые пожелания и подарки», — поблагодарили супруги Андреевы.