Виталий Артемов поделился опытом Рязани в вопросах взаимодействия предпринимателей и муниципалитета

Глава администрации Рязани Виталий Артемов принял участие в работе III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» в Ставрополье.

Виталий Артемов в рамках работы площадки «Государство и бизнес: код развития во имя будущего» поделился опытом Рязани в вопросах взаимодействия предпринимателей и муниципалитета, рассказал о результативных социально значимых проектах и работе с инвесторами.

Региональные дни «Партнёрство государства и бизнеса как инструмент ускоренного роста» организованы Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

Подобные дискуссионные площадки по ключевым направлениям – от социальной политики до искусственного интеллекта и экологического развития – пройдут в восьми субъектах России.