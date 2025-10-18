Mash: актера Сухорукова госпитализировали с подозрением на рак

Актер театра и кино Виктор Сухоруков был экстренно госпитализирован с подозрением на онкологическое заболевание, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, на протяжении полугода 73-летний артист регулярно сталкивался с носовыми кровотечениями. В больнице у него нашли опухоль в носовой полости и придаточных пазухах. Актеру потребовалось хирургическое вмешательство.

«Благо, новообразование оказалось доброкачественным», — говорится в публикации.

Спустя три Сухорукова отпустили домой. Ему нельзя заниматься спортом, ходить в баню и летать на самолете минимум в течение трех недель.