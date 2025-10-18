Строительство детского сада в Рыбном на 115 мест завершено на 97%

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что строительство нового детского сада в Рыбном на 115 мест завершено на 97%. Об этом он объявил 17 октября.

Все отделочные работы на объекте уже выполнены, подведены все коммуникации и установлено необходимое оборудование. В настоящее время осуществляется поставка мебели и благоустройство прилегающей территории.

По словам губернатора, сотрудники детского сада принимали активное участие в разработке дизайн-проекта и самостоятельно выбрали для него название – «Матрешка».

«Рыбное активно развивается, здесь много молодых семей. Новые дошкольные учреждения в муниципалитете – необходимость. В прошлом году открыли детсад «Золотой петушок», а до конца года двери для малышей распахнет и «Матрешка»», — отметил Павел Малков.