«Лента.ру» рассказала о создателе самой жестокой ОПГ Москвы Косте Большом

Никита Рязанцев
Изображение от wirestock на Freepik

Спецкор «Ленты.ру» Игорь Надеждин напомнил историю безжалостной московской ОПГ, которую создал пауэрлифтер из Медведково Константин Пискарев по кличке Костя Большой.

Он окончил военное училище и стал лейтенантом, однако быстро разочаровался в службе и занялся рэкетом ради больших денег. В 1994 году бандит попал в СИЗО по обвинению в массовой расправе, он провел там два года, но следствие не собрало доказательства его вины, поэтому Костю отпустили. Вскоре он создал собственную банду.

«К открытому уничтожению конкурентов ОПГ Кости Большого перешла в марте 1998 года», — говорится в публикации.

Бандиты устранили многих бизнесменов, включая Михаила Степанова и Сергея Кормилина. При этом Яна Шепеленко глава ОПГ убил лично. Всего его люди причастны минимум к 21 расправе. Они также принимали заказы у партнеров из преступного мира.

«Неизвестно, сколько еще людей могли бы отправить на тот свет бандиты Кости Большого, если бы не роковая ошибка, допущенная ими в августе 2011 года, — расправа над главой Сергиева Посада Евгением Душко», — отметил Надеждин.

Мэр заслужил немилость бандита тем, что запретил высотное строительство в историческом центре города.

После удачного покушения Костя Большой и его люди оказались в СИЗО. Суд над ними начался в 2019 году. Ближайший помощник главаря по кличке Комиссар получил десять лет лишения свободы. Сам глава ОПГ дожидается решения суда под арестом.

