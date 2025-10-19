Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири, пишет телеграм-канал Baza.
По его данным, большинство отравившихся, среди которых 25 детей, ели именно это японское блюдо. Одна из собеседниц уточнила, что ей стало плохо после употребления в пищу готовой продукции компании ООО «Восток».
Женщина переживает за грудного ребенка, поскольку лекарства и лечение делают невозможным кормление.
На данный момент госпитализировали 43 человека с острой кишечной инфекцией. Следователи возбудили уголовное дело, Роспотребнадзор начал проверку.